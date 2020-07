La sfida massima delle sfide all’interno di Juventus e Lazio è quella che andrà in scena tra Cristiano Ronaldo e Immobile, che si contenderanno il trono del gol. Come riporta Opta, Ciro Immobile (29 reti) e Cristiano Ronaldo (28) potrebbero superare la quota dei 30 gol in questo campionato: è successo solo una volta nella storia della Serie A che due giocatori hanno segnato più di 30 reti nello stesso torneo, nel 1950/51 con Gunnar Nordahl e Stefano Nyers.