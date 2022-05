Tutto esaurito all'Allianz Stadium, per l'ultima in casa di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. Tra i presenti, anche alcuni ex juventini illustri, accorsi a Torino per omaggiare i partenti e partecipare alla festa. Come mostrano i profili social della Juventus, sono presenti tra gli spalti Pjanic, Marchisio, Pepe e Barzagli.