Rispetto a Patric e Musacchio, evidentemente Simone Inzaghi si fida maggiormente di Adam Marusic. Questo è ciò che si evince dalla scelta di formazione dell'allenatore della Lazio, che nella partita contro la Juventus ha optato per l'arretramento del laterale destro montenegrino come difensore di centro-destra nel 3-5-2 schierato all'Allianz Stadium. Vedremo se la scelta di Inzaghi sarà provvidenziale o se sia l'allarme delle difficoltà difensive per la Lazio. Ovviamente la Juve spera che sia valida quest'ultima opzione. Curiosità: la Juve è la squadra contro cui la Lazio ha perso più volte in Serie A.