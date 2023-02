Pochi minuti al calcio d'inizio tra Juventus e Lazio, una sfida che vale l'accesso alla semifinale di Coppa Italia. Buone notizie per Allegri perché tra le fila bianconere non ci sono giocatori diffidati. Nella Lazio invece, con un giallo sarebbero squalificati per l'eventuale match contro l'Inter Mattia Zaccagni e Luis Alberto, entrambi titolari dal primo minuto.