Giovedì 2 febbraio la Juventus scenderà in campo contro la Lazio per i quarti di Coppa Italia. I biancocelesti, reduci dalla grande vittoria contro il Milan, saranno prima impegnati con la Fiorentina. C'è incertezza riguardo la presenza di Ciro Immobile. L'attaccante si è infatti infortunato nell'ultimo match. Secondo la Gazzetta dello Sport, contro la Fiorentina potrebbe essere convocato ma solo per fare presenza mentre il suo rientro in campo è previsto con la Juve, anche se non dal primo minuto.