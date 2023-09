La Juve vince e festeggia. I bianconeri battono la Lazio nel primo scontro diretto della stagione, fondamentale per partire bene e mettere altri punti in cascina. Una Juve che vince e convince per tutti i 90', che piace e mostra tutte le sue qualità, guidata da uno straordinario Vlahovic - doppietta - ma anche da Federico Chiesa, in gol e scatenato in dribbling e ripartenze. Tutto questo e molto altro, tra cui anche il ritorno della Curva Sud allo Stadium.



Marcello Chirico ha commentato così la vittoria della Juventus di Allegri contro la Lazio di Sarri.