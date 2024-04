Le parole dia Sky:PARTITA - A inizio rirpesa siamo entrati in maniera più determinaata, volevamo il risultato. Siamo contenti della prestazione, ma questa è la Coppa Italia. Adesso c'è da sistemare il campionato.FIORENTINA- Per me ovvio è sentita, bellissimi ricordi. Verranno qua per fare uan grande partita, anche lei deve provare a fare qualcosa, sarà un battaglia, giusto così.VLAHOVIC - C'è da prendere tanto id buono dal secondo tempo, possiamo uscire da questo periodo. Dobbiamo portarlo anche in campionato se no non è servito.COSA E' SUCCESSO - Dopo l'Inter, dopo l'Empoli, ci ha lasciato l'amaro in bocca, poi perso a San Siro. Abbiamo capito che il treno era passato, ma non era passato. Abbiamo sbagliato come squadra, giocatori. Abbiamo provato ad uscireda questo periodo ma i risultati non sono arrivati e alla Juve questo pesa e le critiche sono giuste.STAGIONE POSITIVA SE... - Entriamo in Champions e vinciamo la Coppa Italia