Chi resta fuori in questocosì delicato? Nessuno vorrebbe, qualcuno dovrà mettersi da parte. Vuoi per condizioni fisiche, vuoi perché in campo alla fine vanno soltanto 11 giocatori.Come racconta La Gazzetta dello Sport, resistono i dubbi di Massimilianoper questa super sfida dell'Allianz Stadium: c'è il ritorno di Sarri, il primo allenatore di Adrien Rabiot, che sembra la grande certezza in questo momento dei bianconeri. Non lo è invece Angel Di Maria, che potrebbe partire dalla panchina: il dubbio, uno dei tanti, è che Max possa preferirgli Kean per una questione di minutaggio da concedere. "Ma quando c'è Di Maria la qualità si alza", ha precisato l'allenatore.