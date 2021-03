La gara scudetto. Che quest'anno diventa sfida Champions. Cos'è cambiato rispetto a un anno fa? I punti, innanzitutto, sia per la Juventus che per la Lazio. I bianconeri hanno otto punti in meno rispetto allo scorso campionato, addirittura 13 quelli della Lazio rispetto alla scorsa stagione. Del resto, Inzaghi era secondo a 56, la Juve prima a 57. Fu decisivo, l'allungo di Maurizio Sarri. Stasera è "l'ultimo soffio", perché "Pirlo e Inzaghi sono due reduci. Hanno visto di tutto in questi mesi". Sarà la fine di una vecchia vita o l'inizio della nuova. Per quanto possa sembrare meno decisiva, sarà certamente fondamentale.