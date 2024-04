LA GAZZETTA DELLO SPORT 6,5 - "Si procura il calcio di rigore - poi tolto - ma è meno brillante del solito. Nella ripresa ha un altro passo: suo il perfetto lancio in verticale per Chiesa".

- "Uno dei pochi elementi che dà sempre l’impressione di poter creare qualcosa: conquista il rigore cancellato da un abbaglio di Massa, ha l’occasione per battere a rete nel finale di primo tempo ma non trova la coordinazione. E poi si inventa la giocata con cui confeziona due terzi del gol di Chiesa: gestisce con coraggio un pallone che sarebbe potuto essere spazzato e trova la sventagliata che apre in due la retroguardia della Lazio". IL CORRIERE DELLO SPORT 7 - "Inizia forte e si procura in fretta un rigore ma il Var lo toglie per fuorigioco di rientro. Da quel momento perde un po’ serenità e spreca un bel servizio di Chiesa. Il riscatto è d’autore, con l’assist fantascientifico per Federico che spacca la difesa biancoceleste e la partita".

Altra prestazione più che positiva per Andreanel match tra, in cui ha servito un assist perfetto in verticale a Federico. Di seguito i voti dei giornali in edicola oggi.