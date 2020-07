La Juve batte la Lazio 2-1 ed i voti dei giornali sono unanimi nel dare a Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo lo scettro di migliori in campo. Il portoghese supera di mezzo voto La Joya su La Gazzetta dello Sport e Il Corriere dello Sport mentre hanno lo stesso voto (7.5) su Il Corriere della Sera e Tuttosport (8). Le note negative arrivano da Bonucci, salvato da Tuttosport con un sei ma stroncato con 5 dagli altri quotidiani e dal 4.5 del Corriere dello Sport. Anche Ramsey e Douglas Costa non raggiungono il 6 in molti quotidiani, bene invece Rabiot. QUI i nostri voti di Juve-Lazio , scorri o clicca sulla gallery per le pagelle dei giornali