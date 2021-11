Un altro record, un'altra gara da urlo. Le Juventus Women vincono 5-0 contro la Lazio e procedono la loro corsa netta in campionato. Ecco numeri e statistiche riportate dal sito ufficiale bianconero:La Juventus è diventata la prima squadra capace di vincere tutte le prime nove gare di Serie A per due stagioni consecutive da quando Opta raccoglie questo dato (dal 2004/05).Agnese Bonfantini, grazie a una doppietta e un assist, è stata coinvolta in tre delle cinque reti della Juventus in questo incontro. Inoltre ha realizzato sua terza marcatura multipla in Serie A, dopo una doppietta contro il Sassuolo nel gennaio 2019 e una tripletta nel febbraio 2020 contro il Verona (entrambe con la maglia della Roma).Agnese Bonfantini e Lina Hurtig sono le prime due giocatrici della Juventus che si sono servite un assist a vicenda in Serie A dallo scorso marzo, in quell’occasione Lina Hurtig e Barbara Bonansea contro il Milan.Amanda Nildén è il primo difensore capace di segnare e servire un assist in una singola gara di questo campionato.Roberta Aprile è l’unico portiere sceso in campo in questa Serie A che non ha mai subito gol (in tre incontri)".