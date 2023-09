Non è sfuggito ai tifosi bianconeri il bel gesto di Simoneal termine di. Ieri sera, infatti, dopo il fischio finale, il collaboratore di Massimiliano Allegri è andato subito a cercare Dusane lo ha abbracciato a lungo, complimentandosi per la sua prestazione e per i due gol. I due lavorano spesso insieme alla Continassa, con l'ex giocatore che tende ad allenare il serbo individualmente nel tentativo di farlo rendere al meglio.