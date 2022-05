Una partita importante per la Juventus, che saluterà i due capitani Chiellini e Dybala. Ma anche per la Lazio di Maurizio Sarri, che cercherà di ottenere la qualificazione in Europa League. E questa sera all'Allianz Stadium sono attesi - secondo il Corriere dello Sport - circa 2000 tifosi biancocelesti per sostenere Milinkovic-Savic e compagni.