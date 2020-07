Sperare in un colpo della Lazio e sognare ancora lo scudetto oppure desiderare che la Juventus tenga lontana la Lazio? Questo è il dilemma dei tifosi dell'Atalanta in questo caldo lunedì di luglio per la 34esima giornata di Serie A. Il pareggio tra Roma e Inter di ieri sera ha aritmeticamente consegnato all'Atalanta la qualificazione in Champions League per il secondo anno di fila, ma non è ancora finita. Vediamo insieme tutti gli scenari.



TUTTI GLI SCENARI - Con una vittoria della Juventus infatti, lo scudetto sarebbe ormai nelle sue mani: Inter a -8, Atalanta a -9, Lazio a -11. Ma una vittoria della Lazio, invece, potrebbe aprire scenari interessanti per le ultime quattro gare: biancocelesti insieme all'Inter a -5, Atalanta a -6 dalla Juve, con un podio cortissimo. Il pareggio tra le due squadre, infine, manterrebbe tutto invariato come la scorsa settimana: ma con una gara in meno: Inter a -6, Atalanta a -7, Lazio a -8.