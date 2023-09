L'Aia ha scelto Fabio Maresca come arbitro di Juventus-Lazio. Per lui quella di sabato sarà la 15esima direzione con in campo la Juventus. Nei 14 precedenti, riporta Tuttosport, i bianconeri hanno ottenuto 10 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. Nella scorsa stagione Maresca ha arbitrato 3 volte la Juve: due ko (nella trasferta a Monza e all'Olimpico contro la Roma) e una vittoria, proprio contro la Lazio e sempre all'Allianz Stadium, ma in Coppa Italia. Sia in coppa che in campionato, la Juventus tra le mura amiche non ha mai perso quando ad arbitrare c'era Maresca: 6 vittorie su 6.