Anche Rafael Leao all'Allianz Stadium per Juve-Lazio. L'attaccante del Milan è stato avvistato tra i tifosi sugli spalti, dove probabilmente si è accomodato per supportare il suo amico Cabral, ex compagno di squadra ai tempi dello Sporting Lisbona e acquisto invernale dei biancocelesti, che questa sera è sceso in campo dal primo minuto al posto di Pedro, appena rientrato dopo un infortunio. Non è la prima volta, peraltro, che il giocatore rossonero segue un match della Vecchia Signora: nei mesi scorsi era stato notato sugli spalti della sfida di Serie C tra Juve Under 23 e Seregno, squadra dove milita un altro amico, Zè Gomes.