Come racconta Gazzetta, in attacco la certezza pare essere ancora, con Di Maria che si candida per una maglia da titolare dopo i due spezzoni nella ripresa con Inter e Verona. "Angel a Verona ha fatto mezzora bene, con la Lazio avrà un po’ di minutaggio in più, devo decidere se farlo giocare dall’inizio o portalo in panchina. Di sicuro con lui si alza il livello della squadra". L’alternativa all’argentino è Kean, che ha segnato il gol decisivo nel match del Bentegodi.