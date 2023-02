Dopo la sonora sconfitta con il Monza, la Juve vuole provare ad alzare la testa in uno dei momenti più complicati della sua storia recente. Nella sfida che vale un posto in semifinale di Coppa Italia contro l’Inter, i bianconeri affronteranno una della squadre più in forma in questo momento. La Lazio, infatti, è in striscia positiva da 4 partite consecutive (5, se si considera il successo agli ottavi contro il Bologna) ed è intenzionata ad approdare tra le migliori 4 della competizione, migliorando il risultato dello scorso anno, quando venne eliminata proprio ai quarti per mano del Milan.Le due squadre si ritroveranno di fronte l’una contro l’altra dopo poco più di due mesi dall’ultima volta, quando sempre allo Stadium a sorridere fu la squadra di Allegri con un rotondo 3 a 0. Risultato che Betclic pagherebbe 22.00 (21.00, invece, per Sisal). I bianconeri, nonostante il periodo negativo, partono leggermente favoriti con la quota vittoria nei 90 minuti a 2.10 su Betclic (stessa quota su Sisal). Il successo della squadra del grande ex di giornata Maurizio Sarri invece è pagato 3.65 (3.60 su Sisal). Il pari è invece dato a 3.33 (a 3.30 su Sisal). Anche le quote passaggio del turno di Betclic premiano la formazione torinese: 1.55 contro il 2.41 dei laziali.Massimiliano Allegri in attacco dovrebbe affidarsi ancora una volta a Kean, che dopo il gol agli ottavi contro il Monza spera di bissare. Una sua rete su Betclic è quotata 3.25. Per i biancocelesti, invece, l’uomo del momento è Felipe Anderson, a segno già 5 volte nel 2023. Un eventuale gol del brasiliano per Betclic è quotato a 4.50 su Betclic (a 5.00 su Snai).