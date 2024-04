Le parole dia Sky:LA PARTITA - Son contento per i ragazzi venivano da un periodo non bello. Questa è la Coppa Italia, ora dobbiamo sistemare il campionato. Primo tempo equilibrato, dopo il mancato rigore abbiamo abbassato l'energia. secondo tempo una partita diversa, potevamo fare il terzo e non abbiamo rischiato.IN DIFESA -Grande voglia e determinazione della squadra. Vlahovic ha fatto 70 metri per recuperare palla, c'era l'ambiente giusto.VLAHOVIC-CHIESA - Sono segnali positivi, anche gli altri stanno bene. MI spiace per Alex Sandro fischiato, un giocatore straordinario e un ragazzo, un professionista esemplare, mi è spiaciuto per quello.CAMPIONATO - In campionato bisogna essere realisti. Abbiamo bruciato quello che avevamo sulle inseguitrici, dobbiamo fare un passettino alla volta e centreremo l'obiettivo. Non bisogna esaltarsi, abbiamo 50 giorni difficili davanti a noi, abbiamo due obiettivi