Sabato sera all'Allianz Stadium si disputerà Juventus-Lazio, una partita che all'andata disputata all'Olimpico di Roma l'8 novembre riservò una doccia fredda, freddissima, alla squadra di Andrea Pirlo. Era il periodo iniziale della stagione, in cui senza Ronaldo non c'era verso di vincere. Difatti, la Juve passò in vantaggio proprio con CR7 al quarto d'ora di gioco, e dopo aver cullato per tutta la partita l'impressione di poter portare a casa abbastanza agevolmente i 3 punti, proprio all'ultima azione dell'ultimo minuto di recupero, con Ronaldo nel frattempo tolto dal campo a un quarto d'ora dalla fine, la Lazio segnò l'1-1 con Caicedo. Un match emblematico di un campionato difficile.