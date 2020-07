Da quell'Inter-Juventus della "mancata espulsione di Pjanic" nel 2018, la designazione di Daniele Orsato per un big match dei bianconeri non passa inosservata. E poco importa se - come lo stesso sito ufficiale della Lazio riporta - il bilancio dell'arbitro veneto coi biancocelesti è positivo. Su Twitter sono piovuti commenti parecchio ironici e allusivi: qualcuno lo definisce "il direttore d'albergo", altri definiscono lui e il Var designato Mazzoleni amici della Juve, infine c'è chi si lancia in un ardito parallelismo con Matteo Salvini...