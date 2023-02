Ha fatto il giro del web, ormai, ma vale la pena ripescare quell'attimo di furia totale. Massimilianoe Angelè una storia d'amore con picchi totali: alti, bassi, medi. Si sono mancati e si sono 'incornati', anche ieri sera, quando la gestione del Fideo è stata ogni cosa fuorché una lezione di 'allegrismo'. Ecco: il mister non l'ha presa benissimo (eufemismo) e ha pure spiegato quel gesto a pugni stretti, con urlacci da far tremare di risate lo Stadium."In quei momenti lì bisogna capire i momenti della partita, la palla va gestita in altro modo". Tutto semplice, tutto chiaro. E tutto molto utile per la nostra consueta rubrica post partita. 3 cose che non avete visto, e - spoiler - 2 sono proprio del Fideo e di Max. L'ultima? Del carisma trovato o ritrovato di un'eterna promessa non ancora sbocciata...