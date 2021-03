JUVENTUS - LAZIO 3-1

(14' Correa [L], 39' Rabiot [J], 57' Morata [J] e 60' su rig. Morata [J])





Juve (4-4-1-1): Szczesny; Cuadrado (70' Arthur), Demiral, Alex Sandro, Bernardeschi; Kulusevski (92' Di Pardo), Danilo, Rabiot, Chiesa (82' Bonucci); Ramsey (70' McKennie); Morata (70' C. Ronaldo). A disp: Buffon, Pinsoglio, Dragusin, De Marino, Fagioli, Peeters, Ake. All. Pirlo

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic (82' A. Pereira), Hoedt, Acerbi; Lulic (55' Patric), Milinkovic-Savic, Leiva (55' Escalante), Luis Alberto (82' Caicedo), Fares; Correa, Immobile (82' Muriqi). A disp: Strakosha, G. Pereira, Parolo, Cataldi, Musacchio, Shehu, Akpa Akpro. All. S. Inzaghi​



Arbitro: Davide Massa



AMMONITO Acerbi (L)