DAL SITO UFFICIALE DELLA JUVENTUS





Quindicesimo gol cui ha partecipato Álvaro Morata in questo campionato, suo record in una stagione di Serie A con la Juventus (sette reti, otto assist); Álvaro ha stabilito il suo record di assist in una singola stagione nei top-5 campionati europei: otto, nessuno ne ha forniti più di lui in questa Serie A. Invece ieri Adrien Rabiot ha segnato il suo primo gol allo Stadium in Serie A con la Juventus, dopo aver realizzato i precedenti in trasferta.



GLI ALTRI FACTS



La Juventus ha vinto sette delle ultime otto sfide casalinghe contro la Lazio in Serie A (1P), con un punteggio complessivo di 19-5; ha segnato almeno tre gol per tre gare casalinghe di fila per la prima volta dal marzo 2019 in Serie A (serie di quattro).



La Juve ha vinto una gara in Serie A dopo essere andata sotto di un gol per la prima volta dallo scorso dicembre, allo Stadium, contro il Torino (2-1).



Quello di Correa è solo il terzo gol subito dai bianconeri nel primo tempo allo Stadium in questo campionato; l'ultimo risaliva allo scorso dicembre contro la Fiorentina.