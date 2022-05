Share

di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

La perfetta fotografia della stagione. E che peccato non aver salutato Giorgio Chiellini con una vittoria. La Juventus chiude in casa con un 2-2 che lascia qualche scoria, almeno per Massimiliano Allegri, furibondo e diretto negli spogliatoi.



Dopo il vantaggio firmato Vlahovic, il raddoppio chiuso da Alvaro Morata, ecco la grande rimonta dei biancocelesti: prima l'autorete di Alex Sandro, poi la rete di Milinkovic Savic quando tutto andava verso i tre punti per la Juventus. E' andata così. E' spesso andata così. E una ragione se la fanno tutti, tutti tranne Allegri.



