Trabalho diário!

Prosegue a vele spiegate la riabilitazione di Kaio Jorge che, è stato costretto a chiudere con molti mesi di anticipo la sua stagione 2021/2022, a causa della rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro che, lo costringerà a restare fuori dai campi per almeno 8 mesi. Il brasiliano nel frattempo continua ad allenarsi ogni giorno, come si può evincere anche attraverso il tweet da lui condiviso qualche istante fa che, lo ritrae in allenamento all'interno della sua piscina, accompagnato dalla seguente didascalia: 'Lavoro quotidiano', con la speranza di rivederlo presto in campo.