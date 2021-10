Un altro passo in avanti, sia per Pauloche per Alvaro. Entrambi i giocatori sono scesi in campo alla Continassa e hanno svolto lavoro differenziato sul terreno dello JTC.Per Dybala si va verso la convocazione con la Roma, più difficile vederlo in campo dal primo minuto. Per Morata ci vorrà un po' di più con ogni probabilità: l'obiettivo è riaverlo per la partita contro l'Inter di San Siro. Intanto, un passo alla volta, continua il lavoro personalizzato e di recupero di entrambi i giocatori. Dybala e Morata scalpitano: sono loro i prossimi "acquisti" di Massimiliano Allegri.