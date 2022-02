I bianconeri, dopo la vittoria di ieri pomeriggio contro l’Empoli, sono tornati a Torino in serata e questa mattina si sono ritrovati al Training Center per focalizzarsi sul prossimo appuntamento: l’andata delle semifinali della Coppa Italia Frecciarossa.



La Juve ha iniziato, così, a preparare la prossima sfida, quella di Firenze contro la Fiorentina, in programma mercoledì 2 marzo con fischio d’inizio alle ore 21:00.



La sessione odierna di allenamento alla Continassa, dunque, ha previsto lavoro di scarico per chi è sceso in campo contro l’Empoli e un focus sulla tecnica per la restante parte del gruppo.



Domani l’appuntamento è nuovamente fissato per il mattino per una nuova giornata di lavoro e per l’inizio di una nuova settimana che vedrà i bianconeri scendere in campo due volte: