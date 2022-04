Secondo quanto riporta Tuttosport, la Juve ha affrontato un piccolo richiamo fisico per andare al massimo in questo finale di stagione. "Non un vero e proprio richiamo di preparazione - ché in questa fase della stagione sarebbe esagerato e dannoso -, ma una buona full immersion mirata quella sì. Mirata nel senso dell’impostazione: cioè funzionale alle necessità dei singoli. Ma, anche, mirata nel senso di “focalizzata ad uno specifico obiettivo”: il rush finale, che deve essere dimostrazione d’orgoglio", scrive il quotidiano.