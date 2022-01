La Juventus torna ad allenarsi alla Continassa. Allegri, come sottolineato da Tuttosport, ha un gruppo abbastanza numeroso al netto delle convocazioni per le Nazionali: 10 tra Italia e selezioni sudamericane. Assente ovviamente il lungodegente Federico Chiesa, così come Mattia Perin, risultato positivo al Covid.



Procede, invece, il lavoro di recupero di Leonardo Bonucci che aveva saltato le ultime partite per un fastidio muscolare. Vuole rientrare col Verona, dopo la sosta: dopo il blitz a Coverciano per prender parte alla seduta tattica, da oggi torna a focalizzarsi sulla Juve.