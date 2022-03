Lavori in corso alla Juve per la difesa del futuro. A fare il punto della situazione è l'edizione odierna di Tuttosport. Se a gennaio Federico Cherubini e colleghi hanno fatto il primo passo per iniziare a costruire il "post Bonucci e Chiellini", acquistando il promettente Federico Gatti, il prossimo step sarà quello di proporre a Matthijs De Ligt un nuovo contratto, magari con base fissa più bassa di quella attuale, ma di maggior durata e con bonus ancora più consistenti. La volontà del giovane olandese, del resto, sembra quella di restare a lungo in bianconero, assumendo un ruolo sempre più centrale e una leadership totale, da capitano.

Naturalmente, però, questo non impedisce alla dirigenza di guardarsi intorno alla ricerca di altre possibili occasioni di mercato. Qualcuna si intravvede già ora, anche vicino a casa: oltre a Gleison Bremer del Torino, un altro profilo da monitorare è quello di Andrea Romagnoli, in scadenza con il Milan. Qualche opzione interessante spunta anche dall'estero: in prima fila Matthias Ginter, che a fine stagione lascerà gratis il Borussia Mönchengladbach, ma occhio anche ad Antonio Rudiger del Chelsea, che però piace anche a Real Madrid e PSG. Tutto ciò - beninteso - senza dover necessariamente "rottamare" Bonucci e Chiellini, che anzi - condizioni fisiche permettendo - potranno continuare a essere due pedine importanti per la squadra, in aggiunta a Rugani che può sentirsi ancora parte dei progetti della Juve, a cui è legato fino al 2024. Il "cantiere" per la nuova difesa bianconera avanza.