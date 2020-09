Ci risiamo. Come sempre, gli anti juventini tentano di 'colpire' in qualsiasi modo la società bianconera. E' di oggi la notizia della partnership tra la Juventus e Lavazza: due eccellenze torinesi nel mondo, che non potevano non incontrarsi. "Una partnership, quella fra i bianconeri e Lavazza, che nasce a Torino ma è più globale che mai: da oggi collaborano due brand che, grazie alla visione strategica e alla capacità imprenditoriale, hanno saputo creare ed esportare nel mondo un modello di business vincente riconosciuto a livello internazionale e hanno saputo diventare due realtà di livello mondiale", le parole del comunicato ufficiale. Sommerso però da insulti e costanti minacce di boicottaggio industriale. Ovviamente, i soliti leoni da tastiera, come potete vedere qui in basso...