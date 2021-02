Non c’è ancora niente di ufficiale, ma come riporta La Gazzetta dello Sport i recenti summit tra gli agenti di Lautaro Martinez e la dirigenza dell’Inter sono stati proficui, tanto da aver raggiunto l’intesa totale per il rinnovo del contratto. Dopo aver ritrovato il gol contro il Benevento dopo diverse giornate di digiuna, domani si sobbarcherà il peso dell’attacco sulle sue spalle contro la Juventus, alla luce dell’assenza di Lukaku per squalifica.