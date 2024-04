Dopo che è stato concluso l'aumento di capitale, lCome riferisce Gazzetta.it infatti, l’incasso dell’aumento di capitale ha abbattuto il debito e, di conseguenza, riportato ai valori richiesti il rapporto tra attività e passività correnti che deve essere superiore a 0,7. Numerino fondamentale per operare liberamente nella prossima sessione di calciomercato. La Juve, quindi, non sarà più obbligata a pareggiare il saldo tra acquisti e cessioni come invece era stato fatto nelle ultime sessioni di mercato. Qui i dettagli sul budget che avrà a disposizione la dirigenza bianconera per rinforzare la squadra.