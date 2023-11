Nel consueto appuntamento su Dazn conla trasmissione in cui vengono fatti ascoltare i dialoghi tra arbitro e Var degli episodi più discussi di ogni giornata, si è tornati su quanto successo in Juve-Verona ed in particolare sui due gol annullati aPer quanto riguarda il fuorigioco millimetrico dell'attaccante in occasione della prima rete questa la ricostruzione fatta dalla Sala Var: "Dobbiamo controllare attentamente, così me lo dà offside, così è quello del sistema è sempre offside. Se vado indietro di uno è buono, quello del sistema fuorigioco". E infine, la decisione per il tacchetto di Kean oltre l'ultimo difensore: "Devi fare overrule per offside, Kean è in fuorigioco di partenza"."Vedi come prende Kean il giocatore del Verona", dalla Sala Var subito si fa attenzione al contatto tra l'attaccante bianconero e Faraoni. "Fallo, questa è una manata, porca miseria, mano sul volto, per me questo è fallo". Successivamente, gli arbitri al Var si concentrano su tutta l'azione per verificare che non ci sia cambio di possesso e quindi da regolamento si possa annullare il gol: "Sono d'accordo che sia in APP, è tutto consequenziale, non c'è cambio di possesso". Feliciani, arbitro dell'incontro, viene poi mandato alla revisione al monitor: "Ti consiglio on field Review per fallo in APP", e successivamente: "Questo è il fallo, lo colpisce a volto".