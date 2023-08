Ed ecco che alla fine, con il gong della conclusione del mercato ormai all'orizzonte, l'attacco dellapotrebbe rimanere esattamente lo stesso della scorsa stagione. Nessuna sorpresa, insomma, nessun colpo di scena in un'estate in cui il club bianconero, acquistato il solo Timothy Weah, ha lavorato soprattutto per risanare i conti senza nemmeno vedersi costretto, almeno per ora, a sacrificare uno dei suoi big, nonostante voci e indiscrezioni da ogni dove. La sensazione, al momento, è che tutti possano restare al loro posto, senza dunque che si rendano necessari nuovi innesti. Solo una, forse, la situazione in bilico, di cui comunque si avranno aggiornamenti a breve.