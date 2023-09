Se i numeri difensivi, nonostante il solo gol subito, non lasciano troppo tranquillo Massimiliano Allegri, la produzione offensiva della Juve per ora è rassicurante. Terzo attacco del campionato con 6 gol (dietro ad Inter e Milan), che sarebbero potuti essere di più visto che sono stati annullati per fuorigioco già tre reti; in più, c'è stato anche un rigore sbagliato da parte di Vlahovic. La Juve è terza anche per xGol prodotti, 5,85: lo scorso campionato lo aveva chiuso settima. Dati riportati da Tuttosport.