Oggi l'attacco dellafunziona, avendo realizzato nove degli undici gol messi a segno in questa prima parte di campionato. Ne scrive Repubblica: la rete segnata da Milik in una sola presenza da titolare è la miglior notizia per l'allenatore bianconero, i cui attaccanti hanno segnato in tutte le partite fin qui disputate. "La stagione è lunga, vediamo cosa succederà" ha concluso dopo il suo gol da tre punti: il suo ritorno ad alto livello dopo il finale sottotono della passata stagione permetterà ad Allegri di gestire con serenità le rotazioni in attacco, grazie al bomber di scorta che sa fare anche il titolare.