La Juve continua a seguire diverse piste per rimpiazzare l'assenza di Paul Pogba, sospeso momentaneamente dal Tribunale Nazionale Antidoping in via cautelare a cuasa della positività al testosterone. Tra i nomi emersi c'è anche quello del centrocampista dell'Arsenal Tomas Partey, che però, stando a quanto emerso in queste ultime ore avrebbe su di se anche le attenzioni dell'Atletico Madrid, che sarebbe intenzionato a riportarlo in Spagna.