La mossa di Vincenzoè stata chiara: uno spezzone per Kenane fargli capire che scegliendo Turchia invece della Germania potrà avere un ruolo da protagonista per tutta la carriera anche in Nazionale, garantito. E la Juve? Vedendolo già inserito in questo giro, si sfrega le mani: più esperienza internazionale da subito, più valore per il cartellino nel caso in cui alla fine venisse trasformato in una (dolorosa) cessione.