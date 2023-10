Cristianolo ha detto apertamente, pochi giorni fa: per lasarà importante andare a caccia di "opportunità" sul mercato, in una fase come quella attuale in cui non sono ancora consentite "spese pazze", per ragioni di bilancio, ma d'altro canto è anche necessario rinforzare la rosa, e in particolare il centrocampo rimasto improvvisamente orfano di Paul Pogba e Nicolò Fagioli. Ed ecco dunque che su questo fronte un assist può arrivare da... Pep. Nel suo, infatti, c'è un giocatore con una certa esperienza che sta trovando pochissimo spazio e che pertanto il club manderebbe volentieri in prestito almeno per sei mesi: si tratta di Kalvin, inglese classe 1995 che veste anche la maglia della Nazionale, centrocampista dal fisico possente che all'occorrenza può essere impiegato anche in difesa come centrale in una linea a tre.- Un profilo, il suo, che sembra corrispondere bene all'identikit del giocatore cercato dalla Juve per la mediana, dove i due "vuoti" lasciati da Pogba e Fagioli andranno necessariamente riempiti già a gennaio. Phillips, inoltre, può essere un'occasione per i bianconeri anche in virtù del fatto che il City preferirebbe farlo accasare lontano dalla Premier League - dove è già stato accostato a, nell'ambito di un ipotetico scambio con Lucas Paquetà - ma anche dalle rivali di Champions. Gli intermediari del giocatore lo stanno già proponendo a vari club che potrebbero aver bisogno di lui anche solo per un periodo di tempo limitato. E in cima alla lista c'è proprio la Juve, per cui nelle prossime settimane potrebbe diventare un nome davvero caldo.