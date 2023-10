Timothy Weah era partito titolare nelle ultime due partite della Juve, sintomo di come l'ex Lille dopo un inizio non semplice si stava inserendo sempre di più negli schemi di Massimiliano Allegri. Adesso il tecnico dovrà rinunciarci per almeno le prossime due gare. L'opzione principale per colmare la sua assenza, riporta La Stampa, è riportare Mckennie sulla corsia di destra con Miretti che quindi avrebbe spazio in mezzo al campo insieme ovviamente a Locatelli e Rabiot.