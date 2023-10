Timothynon sarà a disposizione almeno fino al big match contro l'Inter del 26 novembre, stando all'esito degli esami effettuati ieri al JMedical. E allora che si fa? Secondo Tuttosport, lapotrebbe "semplicemente" passare da un classe 2000 a un altro. Il gol decisivo di sabato sera contro il Verona, infatti, sembra alimentare le ambizioni di titolarità di Andrea, che può sfruttare la sua versatilità per ricoprire il ruolo di esterno a tutta fascia sia sulla corsia mancina che su quella opposta: certo a sinistra è nel suo habitat naturale, ma sa disimpegnarsi bene anche sull'altro lato di campo, come ha già fatto in passato e pure in diversi allenamenti in bianconero.- Cambiaso, dunque, rappresenta un'opzione in più per Massimiliano, che in vista della, sempre secondo TS, potrebbe rimettere sulla fascia Weston, rilanciando Fabiodall'inizio come mezzala e tenendo l'ex Bologna come jolly da pescare dal mazzo in caso di necessità a gara in corso. Le soluzioni, insomma, sembrano non mancare.