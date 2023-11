sarà pure tornato al suo amato “”, avrà pure sposato senza remore la sua vocazione difensivista dopo la sconfitta col, continuerà pure a credere in giocatori come, ma...Ma non ne siamo del tutto convinti. Intanto la sconfitta colderiva da due errori occasionali, poi non è detto cheritorni titolare fisso. La sua assenza, in realtà, non è stata affatto dolorosa e. Il vecchio catenaccio non ci piace, ma ci sembra, piuttosto,. Continuiamo a pensare, infatti, che la rosa non sia eccelsa e chenon sia del tutto recuperato, anche sesono due buone novità.. D'accordo sul fatto che bisogna saper correre, ma anche che si sia in condizione di farlo: la Juve corre poco e, se a questo si somma la scarsa agilità dei difensori, potremmo capire perché il suo centrocampo raramente si avventuri oltre i dieci metri della propria area di rigore. I centrocampisti fanno quello che, in altre squadre, vediamo fare ai difensori ovvero sono loro a difendere alto.Siccome sono lenti preferiscono giocare uno vicino all'altro e quindi sono obbligati a scegliere una porzione di campo poco estesa: la propria area di rigore. In questo modo si sprecano anche minori energie e si corre meno.Il fattore dinamico (corsa) e quello tecnico-fisico (velocità, agilità) vanno, dunque, di pari passo. Questo spiega perché quasi tutte le squadre, quando decidono di attaccare, siano in grado di schiacciare i bianconeri nella propria area. L'effetto fortino può durare quasi tutta la partita, come contro la Fiorentina o per alcune decine di minuti, come contro il Cagliari.