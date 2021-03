Juve fuori dalla Champions, Juve in fase di valutazione sul futuro. Tante le voci sul futuro di Cristiano Ronaldo, a cui in molti hanno replicato. Tra questi anche le considerazioni del giornalista Mediaset Sandro Sabatini, che spiega: “Io la prossima stagione prenderei Vlahovic e lascerei andare Cristiano Ronaldo. Fai un affare”. Questo è quello che ha detto Sabatini. Un’idea di mercato per il nuovo corso bianconero...