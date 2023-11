Tra le squadre che volevano Dusan Vlahovic prima del trasferimento alla Juve c'era anche l'Arsenal. I gunners non hanno però smesso di seguire il serbo e secondo la stampa inglese, già per gennaio il club potrebbe provare a presentare una proposta vantaggiosa al giocatore e alla Juve che valuterà anche eventuali contropartite come ad esempio quel Thomas Partey che piace da tempo.