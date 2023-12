Siamo agli sgoccioli del 2023 e in casa Juve si sta già lavorando per quello che sarà il nuovo anno, soprattutto in questo periodo cheE' proprio su questo che dovrà intervenire la dirigenza della Continassa se vorrà continuare a tenere testa all'Inter, con il centrocampo che necessita assolutamente di almeno un rinforzo. I nomi che fanno gola nell'ambiente bianconero sono quelli di Phillips e Hojbjerg, che ad oggi sono anche le piste più percorribili per poter ottenere una fumata bianca. Ma tirando le somme, quella del 2023 non è stata un'annata ricca di grandi colpi, dato che- Quello che più degli altri ha dato una forte scossa è stato Cristiano, arrivato ad inizio luglio ai piedi della Mole e che sembra aver dato il via alla rinascita del club bianconero. Parlando di campo, invece, spicca il rinnovo di contratto di Adrien, che non si potrebbe definire un acquisto di mercato, ma che è assolutamente uno dei colpi per eccellenza della società.