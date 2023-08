Sei ore; minuto più, minuto meno. Tanto è il lasso di tempo che intercorre tra l’entrata al JMedical e l’uscita, quando ci sono da sostenere le visite mediche di un nuovo acquisto della Juventus. Stesso percorso, ovviamente, di, presentatosi ieri mattina presto nella clinica della società bianconera. Sorriso stampato in faccia e via alla sua nuova avventura a Torino, almeno fino a quando durerà. Al suo fianco l’entourage che ne cura gli interessi e, in particolar modo, l’agente MartinAi più attenti, un nome che suona familiare. Il procuratore argentino, infatti, vanta nella propria scuderia anche Matias. Sei ore sono lunghe e la presenza dell’agente alla Continassa è stata, per aggiornarsi, per fare un punto della situazione rispetto al futuro di Soulé.Il calciatore argentino vanta grandi estimatori all’interno del club, convinti di avere tra le mani un “”. Lo spazio a disposizione in prima squadra, però, è sempre stato limitato e nella stagione che si appresta a cominciare sarà ancora meno, vista la mancata partecipazione ad una coppa europea. L’intenzione di Soulé, dunque, è chiara: andare via e giocare con continuità. La Juventus lo valuta, cifra che, ad oggi, nessun club sembrerebbe disposto a spendere. Discorso completamente diverso, invece, per un’eventuale cessione in prestito. Mezza Serie A si è già informata e anche dall’estero le manifestazioni d’interesse non sono mancate. Il destino di Soulé sembra dunque chiaro:. Restano da definire i dettagli che, poi, proprio dettagli non sono.