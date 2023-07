Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, alla Juventus si sta seguendo una strategia ben definita per il. La squadra identifica un giocatore considerato ideale nel caso in cui si sblocchino le partenze. Successivamente, si attendono i tempi giusti per cercare di imporre le proprie condizioni, sia in termini di formula che di spesa complessiva. Questo ragionamento è particolarmente rilevante nel reparto difensivo.- Un profilo che è tornato di grande attualità alla Continassa è quello di, da tempo in uscita dal Manchester City e già nel mirino della Juventus nelle passate sessioni di mercato. Laporte è considerato un difensore centrale che potrebbe completare la difesa bianconera, ancora alla ricerca di un giocatore mancino, apportando anche un grande contributo di esperienza e personalità. Il nome di Laporte è in cima alla lista nel caso in cui la Juventus dovesse affrontare la partenza di Gleison Bremer, che rimane ancora possibile considerando l'attuale stallo nelle trattative per Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Laporte è anche in cima alla lista se Alex Sandro e/o Leonardo Bonucci dovessero lasciare la squadra, come prioritario per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e tutta la dirigenza bianconera.La Juventus sta pianificando la propria strategia, dopo aver ricevuto nuovamente la disponibilità di Laporte ad accettare un trasferimento alla squadra bianconera. Attraverso intermediari, la Juventus ha chiarito al Manchester City di voler definire un'operazione di prestito con diritto di riscatto, nonostante la volontà del City di aprire le porte solo in caso di cessione definitiva per una valutazione non inferiore a 30 milioni di euro. Tuttavia, con il contratto di Laporte in scadenza il 30 giugno 2025, alla Continassa c'è la convinzione che sia il City a venire incontro alle esigenze della Juventus. Nonostante sia ancora presto, il dossier rimane aperto e la strategia del club bianconero è chiara.